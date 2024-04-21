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«Каждая мразь будет наказана»: в хабаровской школе мальчика обрили за долги

В Хабаровске подростки в туалете обрили младшеклассника за долги

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В Хабаровске подросток сбрил волосы младшекласснику в туалете. Об этом сообщает NewsKhv.

Инцидент произошел в школе №85. На кадрах, снятых самим молодым человеком он говорит, что другой школьник не отдает ему деньги, которые взял у автора ролика в долг. После этого он направляется в туалет, где несколько его знакомых держат младшеклассника, ребенка начинают брить прямо в помещении.

«Каждая мразь будет наказана», – прокомментировал свои действия подросток.

После публикации видео в соцсетях, ситуацией заинтересовались в следственном комитете региона. Правоохранители организовали проверку, в произошедшем они усмотрели признаки халатности.

«Следователями опрашиваются учащиеся и представители администрации школы, проводятся следственные и процессуальные действия», – сообщили в ведомстве.

Проверку также организовала прокуратура региона. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. При необходимости, в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в Ульяновске молодой человек избил и обрил подругу из-за общения с другими юношами.

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