В Москве арестовали обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ

Басманный суд Москвы заключил под стражу топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» по делу о растрате при поставке продуктов в министерство обороны России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Речь идет об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче, Эльвире Смирновой. Они пробудут под стражей два месяца, до 19 июня.

Топ-менеджерам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По данным следствия, фигурантов дела обвиняют в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд министерства обороны РФ.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, все они являются членами совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

До этого сообщалось, что чиновник из министерства обороны РФ был арестован по уголовному делу о махинациях с поставками леса в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Минобороны России показало, как готовят еду для бойцов в зоне СВО.