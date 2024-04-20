Казанец без видимых причин набросился на курьеров службы доставки

В Казани проходивший мимо мужчина без видимых причин набросился на курьеров службы доставки. Об этом сообщает Telegram-канал region116.dtp.official.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Четаева возле пункта выдачи, где курьеры занимались ремонтом неисправного моноколеса и сборкой заказа. Агрессивный мужчина, проходивший мимо, напал на них и стал наносить удары руками и ногами.

На помощь курьерам пришел 21-летний очевидец инцидента. Отмечается, что благодаря его усилиям агрессора удалось остановить. Что могло стать причиной нападения на данный момент не уточняется.

После произошедшего курьеры вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Подвергшиеся нападению мужчины написали заявление, в котором указали на хулиганский характер действий дебошира.

Ранее толпа мужчин жестоко избила лежащего на дороге воронежца.