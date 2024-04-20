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Полицейские задержали технарей, сбывавших мошенникам SIM-карты для обмана пенсионеров

«78.ru»: в Ленобласти поймали технарей, сбывавших мошенникам SIM-карты

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Depositphotos

В Ленобласти полицейские поймали технарей, которые покупали, регистрировали и сбывали мошенникам SIM-карты. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, 19 апреля во Всеволожском районе полицейские провели обыски по месту жительства 38-летнего гражданина Узбекистана. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили там более 2,5 тысячи SIM-карт, три шлейфа для активации, а также несколько мобильных телефонов. Кроме того, в квартире у мужчины находилось 1,5 млн рублей.

Отмечается, что в рамках этого же уголовного дела позже прошли обыски в квартире на улице Коллонтай в Невском районе. Там полицейские также нашли SIM-карты в количестве 7 тысяч штук, шлейфы для активации, телефоны, банковские карты, ноутбуки, более 600 тысяч рублей, доллары и евро. По подозрению в причастности к сообществу технарей задержали также 32-летнего мужчину.

До этого, в октябре 2023 года, задержали еще пятерых фигурантов дела. Новым подозреваемым по делу вскоре планируют избрать меру пресечения, сообщает «78.ru».

Ранее московская пенсионерка установила приложение мошенников и лишилась 16 млн рублей.

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