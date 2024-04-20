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Названы сроки формирования пика паводка в Кургане

МЧС: пик паводка на реке Тобол в Кургане сформируется в течение двух-трех дней

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Формирование пика весеннего паводка в части реки Тобол, расположенной около города Кургана, ожидается в ближайшие два-три дня. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по Курганской области.

«В ближайшие два-три дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве уточнили, что на иных участках наблюдения гидрологическая обстановка пока спокойная.

19 апреля уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана превысил исторический максимум на шесть сантиметров. По состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) этот показатель составил 1012 см.

До сих пор историческим максимумом для административного центра региона считался уровень воды 1006 см. Такое значение было зафиксировано в реке Тобол еще в 1994 году.

Утром 20 апреля пресс-служба администрации города Кургана заявила, что уровень воды в соответствующей части реки Тобол держится на отметке в 1013 см. Этот показатель был зафиксирован накануне вечером.

Ранее в Курганской области рассказали, сколько жителей были эвакуированы из-за паводка.

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