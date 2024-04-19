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В Москве и области ветер повалил более сотни деревьев

РИА Новости: более 100 деревьев упали в Москве и области из-за сильного ветра

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Комплекс городского хозяйства Москвы

Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Москве и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Москве снесло кровлю с крыши.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал, что в Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода. Сегодня и завтра ветер достигнет 15-20 м/с, в выходные возможен мокрый снег. Синоптик отметил, что ожидающийся в столице ветер считается опасным, поэтому вести себя нужно осторожно и лучше отказаться от выхода на улицу.

В «Фобосе» также предупредили о девятибалльном шторме в Москве и Центральной России. По прогнозу, порывы ветра достигнут 17-22 м/с, местами до 25 м/с, а утихнет стихия только к середине ночи субботы.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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