В Москве и области ветер повалил более сотни деревьев

Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Москве и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Москве снесло кровлю с крыши.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал, что в Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода. Сегодня и завтра ветер достигнет 15-20 м/с, в выходные возможен мокрый снег. Синоптик отметил, что ожидающийся в столице ветер считается опасным, поэтому вести себя нужно осторожно и лучше отказаться от выхода на улицу.

В «Фобосе» также предупредили о девятибалльном шторме в Москве и Центральной России. По прогнозу, порывы ветра достигнут 17-22 м/с, местами до 25 м/с, а утихнет стихия только к середине ночи субботы.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.