В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Инфраструктура у порта в Одесской области Украины получила повреждения после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», — следует из сообщения.

Отмечается, что перед происшествием поступали сообщения о нескольких взрывах в Одессе.

До этого стало известно, что серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины. В настоящее время в Одесской, а также в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на газопроводе в Харьковской области произошел мощный взрыв.