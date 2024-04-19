Аэропорты Ирана возобновили работу после израильской атаки

В Иране сняли ограничения, введенные ранее в отношение нескольких аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Исламской Республики Джафара Язерлу.

«Ограничения, введенные в отношении ряда аэропортов страны, сняты», — заявил Язерлу.

До этого о приостановке полетов над частью Ирана писало агентство Reuters. Уточнялось, что речь шла о городах Исфахан, Шираз и Тегеран. Кроме того, сообщалось, что как минимум восемь рейсов отклонились от курса на фоне новостей об ударе по Ирану.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Ранее в США оценили удар Израиля по Ирану.