В РФ авиабилеты в экономклассе подорожали на четверть

Средняя стоимость перелета в салоне самолета экономкласса по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что средняя цена авиабилета на 1000 км пути составила 7015 руб. При этом средний показатель за весь 2023 год оказался на уровне 6649 руб.

В марте 2024 года средняя цена перелета экономическим классом на внутренних направлениях выросла на 23% к марту прошлого года, до 7345 руб., следует из данных ведомства. Отмечается, что стоимость полета значительно отличалась в зависимости от региона. Так, полет из Республики Коми в среднем стоил 14 663 руб. (+42%). Также самые дорогие перелеты были зафиксированы из Пензенской области – 14 716 руб. (+4%) и Республики Марий Эл – 13 559 руб. (+25%).

До этого сообщалось, что средняя стоимость авиабилетов из России в Турцию и обратно не изменилась по сравнению с 2023 годом и составляет 35-40 тыс. рублей.

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