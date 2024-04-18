В Токмаке сработала система ПВО

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмак из РСЗО, в населенном пункте работает система ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — сообщил Рогов.

При этом подробности атаки ВСУ пока уточняются.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ в Токмаке. По словам Балицкого, в больницах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу остаются 12 человек с ранениями разной степени тяжести. Всего пострадали 28 человек.

Глава области поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полицию, подразделения Росгвардии, коммунальные службы Токмака и волонтеров «за круглосуточную помощь и содействие в поисковых работах». Также ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что для ударов по Токмаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами Североатлантического альянса.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.