Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Токмаке сработала система ПВО

В Токмаке Запорожской области сработала система ПВО

close
100%
Shutterstock

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмак из РСЗО, в населенном пункте работает система ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — сообщил Рогов.

При этом подробности атаки ВСУ пока уточняются.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ в Токмаке. По словам Балицкого, в больницах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу остаются 12 человек с ранениями разной степени тяжести. Всего пострадали 28 человек.

Глава области поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полицию, подразделения Росгвардии, коммунальные службы Токмака и волонтеров «за круглосуточную помощь и содействие в поисковых работах». Также ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что для ударов по Токмаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами Североатлантического альянса.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами