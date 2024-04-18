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В Таджикистане придумали наказание для колдунов и гадалок

В Таджикистане колдунов и гадалок хотят привлекать к принудительному труду

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Pexels

Власти Таджикистана планируют наказывать за мошенничество и обман людей под видом целителей, гадалок, колдунов и изготовителей талисманов путем привлечения к принудительному труду на срок до шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД республики.

В полиции уточнили, что планируется внести поправки в уголовное и административное законодательство. Кроме этого, в республике ведутся профилактические мероприятия для выявления лиц, которые выдают себя за магов и экстрасенсов, сведения о них будут заносить в «единый реестр».

В настоящее время в республике за такой вид мошенничества предусмотрен лишь штраф.

В ноябре прошлого года депутат Госдумы Николай Николаев предложил рассматривать деятельность гадалок и колдунов как предпринимательство. В этом случае их можно будет наказывать за мошенничество, так как люди, которые отдают им свои деньги, не получают результат.

До этого суд в Ростове-на Дону приговорил гадалку и целительницу, которая похитила деньги 30 клиентов, к пяти годам колонии.

Ранее прокуратура Московской области проверила деятельность «Международного университета магии и колдовства», после которой обязала заведение вывесить на своем сайте предупреждение, что оказываемые в нем услуги не являются образовательными.

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