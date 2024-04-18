Украина обстреляла больницу и станцию переливания крови в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительной информации, целенаправленно ударили по больнице и станции переливания крови в Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что больница и станция получили повреждения.

«Ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок (ранения легкой степени тяжести). По предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS», — сказал Пушилин.

По его словам, данные о последствиях обстрела продолжают поступать.

14 апреля МЧС России сообщило о ранении двух сотрудников ведомства из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата.

12 апреля в Горловке из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.