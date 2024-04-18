Сеть книжных магазинов «Читайна» обвиняют в пропаганде ЛГБТ*

На нижегородскую сеть книжных магазинов «Читайна» составили протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом свидетельствует картотека суда.

Заседание по делу назначено на 25 апреля. Что именно стало поводом для составления протокола, не уточняется.

До этого в Роскомнадзоре рассказывали, что за год число заблокированных страниц с ЛГБТ-пропагандой («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) выросло в 12 раз. Всего за первый квартал 2024 года ведомство удалило или заблокировало более 170 тысяч страниц с запрещенной информацией.

Также бывшая доигровщица московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ.

Ранее российский телеканал оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду* в «V — значит вендетта».