На российского подростка напал охранник торгового центра

В Перми конфликт группы подростков и охранника торгового центра закончился нападением на одного из несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь | Новости».

Инцидент произошел в торговом центре «Колизей». По словам очевидца, подростки пришли в торговый центр с самокатами, это возмутило охранника и он попросил тинейджеров покинуть ТЦ. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в ТЦ якобы запрещено заходить только в роликовых коньках, а на самокаты это правило не распространяется.

На кадрах опубликованного каналом видео, мужчина подходит к одному из подростков вплотную, начинает толкать его и грубо просит покинуть центр. Тинейджер общается с оппонентом вежливо и спрашивает, по какой причине они должны уйти, если «сидят спокойно и никому не мешают».

Автор сообщения отметил, что охранник отобрал у несовершеннолетнего телефон, после чего выкинул его на улицу. Гаджет разбился.

Ранее в уральской школе охранник сцепился с учеником, ругавшимся матом.