ФСБ изъяла сотни SIM-боксов, которые могли использоваться для диверсий

ФСБ и МВД изъяли 612 SIM-боксов, которые используются чтобы регистрировать аккаунты в социальных сетях и электронных кошельках. Об этом сообщает ТАСС.

«ФСБ во взаимодействии с МВД пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», — следует из сообщения.

Отмечается, что во время проведения операции задержан житель Санкт-Петербурга. Он занимался активацией SIM-карт российских операторов связи. Сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело в отношении злоумышленника.

До этого сообщалось, что мобильные операторы планируют обязать предварительно уведомлять россиян об изъятии телефонных номеров. В настоящее время SIM-карты блокируются и номера передаются другим лицам, если абоненты не пользуются услугами связи в течение определенного времени. Операторы осуществляют это без уведомления, односторонне, ссылаясь на условия договора, который часто невнимательно читают абоненты.

Ранее сообщалось, что в России мигрантов могут обязать сдавать биометрию для покупки SIM-карт.