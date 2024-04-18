Пожар охватил 900 «квадратов» свалки в Подмосковье

В Московской области мощный пожар произошел на свалке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным журналистов, мусор загорелся на полигоне в районе 26-го км Каширского шоссе. Согласно предварительной информации, площадь возгорания достигла порядка 900 квадратных метров.

18 апреля стало известно о пожаре, который произошел в ангаре с пиломатериалами и станками около нефтебазы в Воронеже. Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв перед началом пожара около 21:25 часов мск.

16 апреля возгорание случилось на территории завода «Авангард» на улице Клары Цеткин. Пожар распространился на территорию 50 кв. м, но был локализован подоспевшими сотрудниками пожарной охраны.

АО Московский машиностроительный завод «Авангард» входит в состав акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» — на предприятии производятся в том числе боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Ранее в Амурской области ввели запрет на посещение лесов в рамках противопожарного режима.