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Автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска

В аэропорту Якутска автомобиль столкнулся с находившимся на стоянке самолетом

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В аэропорту Якутска автомобиль наземной службы врезался в находящийся на стоянке самолет Sukhoi Superjet. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«18 апреля <…> в аэропорту <…> Якутска автомобиль наземной службы <…> повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi Superjet», — уточнили в ведомстве.

В момент столкновения пассажиров на борту не было, при аварии никто не пострадал. Из-за произошедшего вылет рейса по маршруту Якутск — Харбин (КНР) задержали.

Надзорное ведомство организовало проверку по данному факту. Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, которые полагаются при задержке рейсов.

В конце марта Airbus A380 столкнулся с машиной техобслуживания в Домодедово. Вылет рейса ЕК-134, который должен был совершить лайнер, пришлось перенести.

Ранее аэропорт Южно-Сахалинска приостановил работу из-за сильного тумана.

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