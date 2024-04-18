В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Фигуранты якобы действовали по поручению российской секретной службы. Их арестовали утром 17 апреля в баварском Байройте.

Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, среди прочего, в том, что он работал агентом секретной службы, готовил диверсии и следил за военными объектами. Предположительно, он сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2003 года. Он согласился совершить поджоги и взрывы на военной инфраструктуре, в оружейных заводах и промышленных объектах.

В центре внимания Дитера, в том числе, были транспортные маршруты, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Диверсанты намеревались сорвать поддержку Украины со стороны Германии.

Мужчина также исследовал и фотографировал военные объекты США в Германии, после чего отправлял снимки представителям РФ. Вместе с Дитером работал 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Й. Федеральная прокуратура предполагает, что и он был агентом российской разведки. Его тоже арестовали.

По данным Der Spiegel, Дитер С. в период с 2014 по 2016 год служил в ополчении Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.