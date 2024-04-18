Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Spiegel: два человека задержаны в Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

close
100%
Global Look Press

В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Фигуранты якобы действовали по поручению российской секретной службы. Их арестовали утром 17 апреля в баварском Байройте.

Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, среди прочего, в том, что он работал агентом секретной службы, готовил диверсии и следил за военными объектами. Предположительно, он сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2003 года. Он согласился совершить поджоги и взрывы на военной инфраструктуре, в оружейных заводах и промышленных объектах.

В центре внимания Дитера, в том числе, были транспортные маршруты, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Диверсанты намеревались сорвать поддержку Украины со стороны Германии.

Мужчина также исследовал и фотографировал военные объекты США в Германии, после чего отправлял снимки представителям РФ. Вместе с Дитером работал 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Й. Федеральная прокуратура предполагает, что и он был агентом российской разведки. Его тоже арестовали.

По данным Der Spiegel, Дитер С. в период с 2014 по 2016 год служил в ополчении Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами