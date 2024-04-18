Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о возможном дефиците электроэнергии

Глава «дочки» ДТЭК заявил о риске дефицита электроэнергии на Украине в четверг

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

Гендиректор компании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что в четверг Украине может грозить дефицит электроэнергии.

По словам Коваленко, есть высокий риск того, что в четверг объемов генерации может не хватить на внутреннее потребление и импорт.

«Чтобы не доходить до пределов, предлагаю всем — и обществу, и бизнесу — экономно использовать свет с 19:00 до 22:00, а стирать и пылесосить в другие часы», — подчеркнул глава Yasno.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко называл «огромными» потери генерирующих мощностей страны.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт.

12 апреля Галущенко призывал украинцев готовиться к возможным блэкаутам.

После уничтожения Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) графики аварийных отключений электроэнергии и воды начали вводить в Киевской области Украины.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами