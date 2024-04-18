На Украине заявили о возможном дефиците электроэнергии

Гендиректор компании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что в четверг Украине может грозить дефицит электроэнергии.

По словам Коваленко, есть высокий риск того, что в четверг объемов генерации может не хватить на внутреннее потребление и импорт.

«Чтобы не доходить до пределов, предлагаю всем — и обществу, и бизнесу — экономно использовать свет с 19:00 до 22:00, а стирать и пылесосить в другие часы», — подчеркнул глава Yasno.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко называл «огромными» потери генерирующих мощностей страны.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт.

12 апреля Галущенко призывал украинцев готовиться к возможным блэкаутам.

После уничтожения Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) графики аварийных отключений электроэнергии и воды начали вводить в Киевской области Украины.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.