В Подмосковье девочка застряла между двух труб теплотрассы

Спасатели вызволили девочку, застрявшую между двух труб теплотрассы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».

Инцидент произошел в микрорайоне Алексеевская роща. Компания девочек гуляла около теплотрассы. В какой-то момент одна из них соскользнула по гладкой поверхности и оказалась между двумя трубами. Самостоятельно выбраться у ребенка не получалось.

На место оперативно выехали спасатели и помогли школьнице. На данный момент с девочкой все хорошо.

До этого в Ленобласти мальчик застрял в прутьях железнодорожного моста во время прогулки. Нога ребенка прошла между элементов решетки, выбраться самостоятельно у школьника не получилось.

В результате спасателям пришлось разжать металлические прутья. Таким образом они освободили мальчика, помощь медиков ему не потребовалась.

Ранее ребенок играл дома с братом, залез на крышу и застрял в дымоходе.