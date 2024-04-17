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Экс-полковника ГРУ повторно оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Экс-полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Московский городской суд оставил постановление Тверского районного суда города Москвы о назначении экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В публикации отмечается, что Квачкова повторно обвинили в совершении правонарушения по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ».

До этого днем 17 апреля Мосгорсуд оставил без изменений постановление Дорогомиловского районного суда Москвы о назначении Квачкову Владимиру административного штрафа в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.

В августе Тверской районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении полковника главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова. Мужчину обвинили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и назначили административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее за дискредитацию российской армии оштрафовали участницу «Битвы экстрасенсов».

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