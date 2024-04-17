Москвичам рассказали, надолго ли в городе задержится дождливая погода

Дождливая погода в Москве может сохраняться до конца апреля. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В прогнозе до конца апреля пока что не прогнозируется ни один день без дождя хотя бы небольшой интенсивности. Во всяком случае, до 23-го числа включительно у нас всегда будут осадки различной интенсивности», — сообщила синоптик.

Она отметила, что в предстоящие выходные, 20 и 21 апреля, в столице ожидаются небольшие дожди. Ночная температура в эти дни может находиться пределах +3...5°C. Днем в субботу прогнозируется +10...12°C, в воскресенье — +12...13°C. При этом температура воздуха на следующей неделе будет выше климатической нормы, добавила Позднякова.

«Мы предполагаем, что 22 и 23 апреля ночная температура воздуха будет в пределах +6…11°C. Днем столбики термометра покажут до +15…20°C», — уточнила она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в течение всей недели, включая субботу, формировать погоду в Москве будет циклон. Практически каждый день будут идти дожди, а температура воздуха опустится ниже, чем неделей ранее, но все равно превысит норму, отметил синоптик.

Ранее москвичей предупредили о неустойчивом атмосферном давлении на этой неделе.