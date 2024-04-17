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Россиянам рассказали, где категорически запрещено собирать грибы

Эксперт Роспотребнадзора Павлов: грибы запрещено собирать рядом с промзонами

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Pixabay

В местах, где присутствуют факторы промышленного загрязнения, категорически запрещено грибы. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

«Транспорт, различные производства, различные сельхозобъекты, связанные с животноводством, птицеводством, различная химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Любой фактор промышленного и сельскохозяйственного загрязнения способен ухудшить качество грибов и сделать их несъедобными», — сообщил эксперт.

Он также напомнил, что все грибы необходимо обрабатывать, причем у каждого вида есть свои особенности и правила обработки.

До этого в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области напомнили о правилах сбора березового сока.

Специалисты предупреждают, что для этих целей нельзя использовать молодые деревья с диаметром ствола меньше 30 сантиметров, а также делать несколько отверстий в одной березе и сливать с нее больше 1,5 литра сока.

После сбора сока, по словам экспертов, важно заделать отверстие садовым варом, воском или заткнуть его палочкой с мхом, чтобы береза продолжала готовиться к лету.

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