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Пропавший при покорении джунглей в Колумбии россиянин нашелся

Shot: пропавший в джунглях Колумбии россиянин-путешественник нашелся

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Пропавший в латиноамериканских джунглях россиянин-путешественник Владимир Косаров (настоящая фамилия Комаров) нашелся. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, россиянину удалось проделать путь из Колумбии в Панаму через одно из самых опасных мест в мире — Дарьенский пробел. Во время путешествия его несколько раз ограбили, мужчина упал с обрыва и заразился малярией. Для выживания ему пришлось есть змей и улиток.

Никаких вестей от Косарова не было на протяжении трех месяцев. Его пытались разыскать при помощи российского консульства в Колумбии, однако попытки оказались тщетны. Он снова вышел на связь с близкими 17 апреля. Отмечается, что изначально он планировал преодолеть джунгли за две недели.

«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — заявил путешественник.

Ранее стало известно, что москвич пошел через джунгли пешком из-за нехватки денег.

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