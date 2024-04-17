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Вода в реке у Кургана поднялась еще на 54 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 919 см

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

В реке Тобол поблизости у Кургана уровень воды поднялся на 54 см за восемь часов. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора и правительства Курганской области.

«На 17 апреля на 16:00 (14:00 мск) уровень составляет 919 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по состоянию на 08:00 (06:00 мск), среды уровень воды в Тоболе составлял 865 см.

17 апреля на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации, которое провел губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщили, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Курган. Жителей подтопляемых и затопляемых территорий призвали незамедлительно эвакуироваться.

По данным МЧС, в Курганской области подтопленными остаются более 660 жилых домов и свыше 2370 дачных. Также вода затопила пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Ранее в МЧС оценили борьбу с паводками в Курганской и Оренбургской областях.

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