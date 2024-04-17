Опубликовано фото девушки, передавшей компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала фотографию жительницы Варшавы, которая передала в Москву компоненты для подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого было опубликовано видео, на котором девушка демонстрирует бумажный пакет, в который вложены косметические товары, а также пустой контейнер. Сама девушка говорит, что будет туда «рыбку засаливать».

16 апреля ФСБ задержала россиянина, совершившего в Москве подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ Прозорова заминировал его автомобиль.

Подрыв был осуществлен 12 апреля, Прозоров попал в больницу. Подробнее об этом – в материале «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что подозреваемому в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве грозит пожизненное заключение.