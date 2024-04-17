Урал впервые за 20 лет заполнил Камыш-Самарские озера на западе Казахстана

Вода из реки Урал впервые за 20 лет заполнила Камыш-Самарские озера на западе Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

«В Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области впервые за 20 лет начала приходить вода <...> В систему из реки Жайык (Урал) поступает 115 кубометров воды в секунду», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что часть собранной воды используется для орошения 87 тысяч гектаров земель в регионе.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова, главной задачей является наполнение водохранилищ на 100% и эффективное использование собранной воды в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Он добавил, что также необходимо минимизировать риски подтопления населенных пунктов, безопасно пропуская паводковые воды.

До этого географ и гидролог Наталья Фролова из МГУ им. М.В. Ломоносова рассказала, что подобное масштабное половодье, как в текущем году в Оренбургской области, наблюдается лишь раз в 80 лет.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.