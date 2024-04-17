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На Украине российского оперного певца обвинили в поддержке СВО

Прокуратура Украины предъявила обвинение оперному певцу Герелло за поддержку СВО

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Виктор Толочко/РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение народному артисту РФ, солисту Мариинского театра Василию Герелло за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

Также певец обвиняется в публичных призывах к изменению государственных границ Украины, разжиганию национальной розни и призывах к «агрессивной войне».

Офис генпрокурора прямо не назвал имени фигуранта уголовного дела, однако опубликовал фотографию, на которой изображен Герелло.

В тексте отмечается, что певец использовал медийные ресурсы, чтобы «пропагандировать российскую идеологию» на многочисленную аудиторию. По данным Генпрокуратуры, Герелло в марте 2022 года принял участие в концерте-митинге в Москве в честь годовщины вхождения Крыма в состав РФ. В прямом эфире он провозгласил речь в поддержку президента России, указано в посте.

До этого именную звезду певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) демонтировали с Театральной площади в украинских Черновцах — малой родине артистки.

Ранее на блогера-бодибилдера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии России.

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