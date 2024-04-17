ФСБ: покушение на экс-сотрудника СБУ готовили как минимум три человека

В подготовке покушения на бывшего офицера службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве принимали участие как минимум три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео ФСБ.

Согласно опубликованным материалам, компоненты для изготовления взрывного устройства в российскую столицу доставил гражданин России и Молдавии, который занимается перевозками в СНГ и Европе. Посылку с замаскированными под принадлежности для ухода за волосами и ногтями компонентами мужчине передала жительница Варшавы.

Уточняется, что впоследствии женщина проинструктировала его на предмет того, кому именно нужно передать груз. В итоге курьер отдал разобранную бомбу предполагаемому исполнителю покушения.

В ролике ФСБ фигурируют все трое, причем лицо женщины не закрыто.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив.

16 апреля стало известно, что ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины, им оказался 41-летний россиянин, завербованный СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что депутат Антон Якименко, ставший целью покушения в Запорожской области, остался жив.