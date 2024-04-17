Против жителя Чукотки возбудили дело за финансирование воюющего за ВСУ батальона

Житель чукотского Анадыря подозревается в финансировании запрещенного в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

«Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2022 года мужчина осуществил финансирование данного запрещенного в РФ батальона.

Там также отметили, что мужчина является сторонником «террористической и нацисткой идеологий».

Отмечается, что это первое дело на Чукотке, возбужденное по данной статье.

До этого сообщалось, что в Крыму задержали участника украинского национального батальона. Известно, что мужчина находился в незаконном бандформировании с 2015 года. Он охранял объекты батальона, а также досматривал людей на границе Украины и России.

Ранее в Ростовской области задержали члена украинского батальона.