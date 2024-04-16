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В шести деревнях под Тюменью объявили эвакуацию из-за паводка

Васильев: шесть деревень в Тюменской области подлежат эвакуации из-за паводка

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Игорь Васильев.

Он отметил, что 16 апреля посетил несколько населенных пунктов в зоне возможного затопления. Речь идет о районах, где в данный момент идут работы по возведению временных водозащитных дамб.

«Провел сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьева, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации!» — написал глава области.

Васильев рекомендовал людям не медлить с вывозом имущества и животных, а также эвакуироваться самим.

При этом в прикрепленном к посту видеообращении он также упомянул деревню Максимова. Как сказал глава региона, именно этот населенный пункт первым встретит большую воду. В связи с этим здесь уже завершено возведение временной дамбы, но из-за угрозы полного затопления деревни гражданам все равно надо покинуть свои дома.

Ранее уровень воды в реке Ишим превысил отметку, при которой наступают опасные явления.

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