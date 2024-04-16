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Россиянка судилась с ТСЖ, чтобы добиться права на парковку в своем дворе

В Перми суд разрешил женщине парковаться на любом месте в ее дворе

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Depositphotos

В Перми женщина подала иск к ТСЖ, которое закрыло проезд во двор, поставив шлагбаум. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

Пермячка обратилась в суд из-за конфликта с товариществом собственников жилья. По решению ТСЖ перед въездом во двор ее дома был установлен шлагбаум, при этом второй въезд на придомовую территорию также закрыт воротами. Код доступа к шлагбауму истица получить не смогла, так как председатель ТСЖ заявил о том, что места на парковке уже распределены после проведенного собственниками жилья собрания. Женщина сообщила, что не присутствовала на нем, так как не получила извещения о его проведении, а после его окончания — копию принятого решения об организации парковки.

Столкнувшись с невозможностью свободно парковаться, горожанка решила, что ее право на пользование общим земельным участком незаконно ограничили, и подала иск. В нем она попросила товарищество предоставить ключи для открытия шлагбаума, а также взыскать с ответчика расходы на оплату государственной пошлины в размере 300 рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 35 тыс. рублей.

Суд удовлетворил исковые требования к ТСЖ в полном объеме, а решение товарищества о запрете собственнице жилья въезжать на придомовую территорию было признано незаконным.

Ранее суд в Коми обязал ТСЖ заплатить 20 тыс. рублей за падение на ребенка куска цемента с крыши дома.

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