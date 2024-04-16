Грузинский спецназ начал разгон демонстрантов у парламента

Спецназ МВД Грузии начал разгон участников акции у служебного входа в парламент, полицейские также применили слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС.

В материале агентства отмечается, что полиция задерживает протестующих, участники акции отступают.

У парламента также находятся лидеры оппозиции, в частности, депутат парламента Грузии от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

16 апреля митингующие собрались у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривался законопроект об иноагентах.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал закон об иноагентах Грузии несовместимым с планами страны по вхождению в Европейский союз.

Отмечается, что голосование по законопроекту об иностранных агентах в парламенте Грузии перенесено на 17 апреля.

Ранее оппозиционеры в Грузии пообещали устроить «самую кровавую ночь века».