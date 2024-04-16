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В Москве пьяная уборщица разгромила молотком окна кафе, где работала

Baza: в Москве уборщица разнесла молотком окна пиццерии

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Depositphotos

В Москве женщину подозревают в пьяном дебоше около местной пиццерии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в заведении на Гостиничном проспекте. По словам владельца точки общепита, женщина из Нальчика устроилась к нему уборщицей за два дня до произошедшего. Работники замечали частые смены настроения новой коллеги, но не придавали этому значения.

Спустя некоторое время женщина уволилась и потребовала оплату за отработанные смены. Владелец сообщил ей, что деньги она сможет забрать в понедельник.

Недовольная ситуацией женщина пришла к заведению с молотком. На кадрах с места инцидента заметно, как россиянка наносит удары по окнам. В этот момент в пиццерии находились сотрудники и посетители.

«Владельцу пришлось лично выйти, отобрать инструмент и повалить женщину на пол», – сообщается в публикации.

Женщину задержали. По словам предпринимателя, ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Ранее в Краснодарском крае мужчина с молотком разгромил отель.

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