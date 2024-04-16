Спецназ появился на митинге у здания парламента в Тбилиси

Спецназ МВД Грузии появился в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает Telegram-канал Tbilisi life.

Силы специального назначения расположились у служебного входа в здание парламента, откуда сотрудники законодательного органа должны эвакуироваться.

Вечером 16 апреля митингующие у служебного входа в парламент Грузии устроили драку с сотрудниками полиции.

Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента. Член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в соцсетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси.