Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецназ появился на митинге у здания парламента в Тбилиси

На митинге против закона об иноагентах у парламента в Тбилиси появился спецназ

Спецназ МВД Грузии появился в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает Telegram-канал Tbilisi life.

Силы специального назначения расположились у служебного входа в здание парламента, откуда сотрудники законодательного органа должны эвакуироваться.

Вечером 16 апреля митингующие у служебного входа в парламент Грузии устроили драку с сотрудниками полиции.

Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента. Член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в соцсетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами