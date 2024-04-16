В Крыму заложили капсулу с землей Брестской крепости

В Красногвардейском районе Крыма на территории базы отдыха «Рыбацкий стан» состоялась закладка капсулы с землей Брестской крепости, а также с землей из мемориальных комплексов в городах-героях, сообщили организаторы акции «Сад памяти».

Капсулы везли из Керчи и Севастополя, с территорий памятников «Советским летчикам» в Зеленогорске, обелисков «Непокоренные», «Шурф шахты №5» в ЛНР. В одном ряду с ними в памятном саду заложили землю с мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто», расположенного тут же, в Красногвардейском районе.

Мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта «Международный Сад Мира и Памяти Защитников Отечества «Благодатное кольцо». Высадку молодых яблонь провели совместно с Международной акцией «Сад памяти». Всего высадили 105 деревьев, выращенных в питомнике «Мичуринец».

Во время высадки на территории базы организовали полевую кухню и «солдатский стан», где участники творческих коллективов исполняли песни военного времени.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».