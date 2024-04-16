Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму заложили капсулу с землей Брестской крепости

В Крыму заложили капсулу с землей Брестской крепости и высадили деревья «Сада памяти»

close
100%
Акция «Сад памяти»

В Красногвардейском районе Крыма на территории базы отдыха «Рыбацкий стан» состоялась закладка капсулы с землей Брестской крепости, а также с землей из мемориальных комплексов в городах-героях, сообщили организаторы акции «Сад памяти».

Капсулы везли из Керчи и Севастополя, с территорий памятников «Советским летчикам» в Зеленогорске, обелисков «Непокоренные», «Шурф шахты №5» в ЛНР. В одном ряду с ними в памятном саду заложили землю с мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто», расположенного тут же, в Красногвардейском районе.

Мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта «Международный Сад Мира и Памяти Защитников Отечества «Благодатное кольцо». Высадку молодых яблонь провели совместно с Международной акцией «Сад памяти». Всего высадили 105 деревьев, выращенных в питомнике «Мичуринец».

Во время высадки на территории базы организовали полевую кухню и «солдатский стан», где участники творческих коллективов исполняли песни военного времени.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами