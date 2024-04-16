Мошенники выманили у жены участника СВО 1,5 млн кредитных рублей на «секретную миссию»

Жена бойца СВО из Подмосковья взяла кредит и отдала деньги аферистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, неизвестные позвонили россиянке и заявили, что она должна выполнить сверхсекретную миссию по заданию спецслужб. В результате жена участника СВО взяла в кредит 1,5 миллиона рублей, после чего отправила средства злоумышленникам.

Пока женщина выполняла условия мошенников, предполагалось, что ее похитили, но вскоре россиянку нашли в отделении одного из банков в Подмосковье. В этот момент пострадавшая пыталась оформить второй кредит.

Как сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV», жена военного успела оформить несколько кредитов. Ее нашли в Химках, возле отделения банка.

До этого в Петербурге мошенники запугали пенсионерку и заявили, что она якобы причастна к финансированию недружественной страны. Чтобы избежать преследования, она отдала пять миллионов рублей.

Ранее специалисты Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T обнаружили новую схему мошенников ко Дню Победы.