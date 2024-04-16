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В Петербурге совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Калининграда в Москву

В аэропорту Пулково экстренно сел самолет Калининград — Москва

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Самолет, следовавший в Москву, экстренно приземлился в Петербурге. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ в официальном Telegram-канале.

Борт следовал из Калининграда, но из-за технической неисправности запросил посадку в Пулково.

«На борту воздушного судна находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет приземлился, никто не пострадал», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники ведомства осматривают судно и проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства инцидента. В произошедшем следователи усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», во время полета в салоне выпали кислородные маски.

До этого летевший в Нижневартовск самолет экстренно сел в Сургуте из-за повреждения лобового стекла. В момент инцидента на борту находились 65 пассажиров. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Перми экстренно сел самолет Сургут — Москва из-за агрессивного пассажира.

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