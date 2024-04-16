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Россиянин отметил свой день рождения, открыв стрельбу у магазина в Ивановской области

Житель Палеха устроил стрельбу из травматического пистолета в день рождения

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Александр Вильф/РИА Новости

В Ивановской области задержали мужчину, который устроил стрельбу у магазина алкоголя в день рождения. Об этом сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, огонь у магазина алкоголя в поселке Палех открыл 44-летний местный житель. В тот день у мужчины был день рождения, он отпраздновал его дома, а затем пошел за новой порцией спиртного. Возле торговой точки у именинника произошел конфликт вместе с другим покупателем — они оба ухаживали за одной женщиной и решили наконец выяснить отношения. Выйдя на улицу, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

Затем на место были вызваны полицейские, пока они ехали, соперник стрелка попытался отнять у него оружие, во время борьбы тот еще раз нажал на курок. Его доставили в отдел внутренних дел, а травматический пистолет изъяли. Против россиянина собираются возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Ранее под Архангельском именинник напал с ножом на гостя из-за «вызывающего поведения».

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