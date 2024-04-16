Политолог заявил о высоком уровне организации избирательного процесса в России

Уровень доверия россиян результатам президентских выборов, достигший, по данным ВЦИОМ, 72% — это очень высокие цифры, демонстрирующие высокую консолидацию общества вокруг фигуры главы государства и авторитетность избирательной системы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению политолога, российская избирательная система обеспечила легитимность, открытость и прозрачность президентских выборов.

«Были отдельные инциденты, которые пытались поставить в вину Центральной избирательной комиссии, но это классические случаи хулиганства или вредительства, от которых никто не застрахован», — сказал Евгений Минченко.

При этом он отметил, что члены избирательных комиссий, особенно в новых регионах, где выборы проводились практически под обстрелами со стороны ВСУ, продемонстрировали высокий уровень самоотверженности.

В целом уровень организации избирательного процесса в стране политолог назвал высоким.

Также Минченко добавил, что претензии оппозиционных партий к организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были сняты.

Он отметил, что рекордное число россиян приняло участие в электронном голосовании и выразил убеждение в том, что результаты электронного голосования невозможно подтасовать.

Политолог напомнил, что ключи для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования были распределены между представителям различных парламентских партий. Это процедура обеспечивает анонимность и тайну голосования, а также гарантирует, что никто не сможет узнать результаты выборов до соединения всех ключей.

Также он назвал рекордно низким количество жалоб и претензий во время избирательного процесса, подчеркнув, что за выборами президента России следили до тысячи международных наблюдателей из почти 100 стран.

Говоря о предстоящем в сентябре Едином дне голосования, политолог указал на необходимость удерживания того уровня четкости и прозрачности работы системы избирательных комиссий, который они продемонстрировали на президентских выборах.

Также Минченко отметил личную роль председателя ЦИК Эллы Памфиловой в создании положительной репутации этого института.

16 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Главной темой стало обсуждение итогов президентских выборов и подготовка к ЕДГ в сентябре.