Стало известно о планах каждой второй компании в России повысить зарплаты

До конца этого года каждая вторая российская компания планирует повысить оклады своим работникам, рассказала НСН глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Причем чаще всего, по ее словам, повышения зарплаты добиваются те, кто хочет значительной прибавки – от 30%.

Многие компании уже увеличили зарплаты сотрудникам, другие планируют сделать это в ближайшем будущем, отметила эксперт.

«Это связано с ситуацией на рынке труда, с тем, что сегодня рынок труда становится соискательским. Уже не работодатель диктует эти условия», — объяснила Голованова в беседе с НСН.

Многое зависит от просьб работников – так, чаще всего компании отказывают тем, кто просит увеличить оклады на 5%, а те, кто настаивают на более значительных суммах, добиваются своего, отметила специалист. Так, в течение последнего года зарплату увеличили тем, кто просил добавить к окладу от 30%.

В целом вопрос о росте зарплаты за год обсуждали с начальством 40% сотрудников российских компаний. Причем мужчины идут на этот шаг чаще женщин, а молодые работники чаще пожилых, сообщила Голованова.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий увеличение минимального оклада до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). По мнению авторов документа, это позволит дефицит квалифицированной рабочей силы.

Ранее россиянам объяснили, когда нужно просить повышения зарплаты.