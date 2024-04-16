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Уровень Тобола в Кетовском округе Курганской области приближается к 10 метрам

Уровень Тобола в расположенном менее чем в 20 км от Кургана Кетове достиг 10 м

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Уровень воды в Тоболе в населенном пункте Кетово, расположеном менее чем в 20 км от Кургана, достиг уже 10 метров. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вадим Шумков.

По его словам, это вода движется в сторону Кургана.

«Вся эта масса воды перетекает и на Курган. Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников, документы и вещи и выезжайте из затопляемых территорий», — обратился Шумков к жителям города.

Шумков подчеркнул, что еще 15 апреля в районе железнодорожного моста в Кургане было сухо, многие жители не верили, что придет вода, а сегодня она уже на этой территории.

Утром 16 апреля в Кургане в связи с затоплением для легковых машин было закрыто шоссе.

До этого сообщалось, что уровень реки Тобол в Кургане к 06:00 мск поднялся за последние сутки на 111 см и достиг 742 см.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек.

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