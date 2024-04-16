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Волгоградец открыл стрельбу из окна по закладчику наркотиков

В Волгограде мужчина выстрелил из окна в закладчика наркотиков

В Волгограде мужчина открыл стрельбу из окна по закладчику наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Тракторного. Мужчина выстрелил из окна дома в человека, который, по его мнению, занимался закладками наркотиков. После выстрела он окрикнул свою цель с вопросом о том, зачем он там «лазит».

Попала ли пуля в цель, не сообщается. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Крыму трое неизвестных мужчин избили 19-летнего студента, решив, что он работает наркокурьером. Агрессоры догнали его вечером, сбили с ног и отобрали рюкзак, нанеся владельцу несколько ударов. По разговорам нападавших студент понял, что они искали в нем наркотики, а его самого приняли за закладчика.

Ранее подмосковная полиция изъяла у двух мужчин 100 кг мефедрона.

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