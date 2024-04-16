Женщина отсудила компенсацию у детсада, воспитатель которого забыла ее дочь на площадке

В Екатеринбурге частный детсад заплатит компенсацию матери девочки, которую потеряли на прогулке. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел после дневной прогулки группы частного детского сада. Воспитатель увела детей обратно в помещение, но забыла на площадке двухлетнюю девочку.

Ребенка заметила жительница соседнего дома. Женщина поняла, в чем дело, и сама отвела девочку в группу. Отмечается, что площадка, где педагог забыла воспитанницу, не огорожена. Рядом с ней расположена проезжая часть и бегают бездомные собаки.

Мать ребенка обратилась в суд с требованием о компенсации в размере 100 тысяч рублей. Ее требование частично удовлетворили и взыскали с детского сада компенсацию морального вреда в размере 32 тысяч рублей, а также штраф в 11 тысяч рублей и расходы по оплате юридических услуг в размере 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российский детский сад заплатит 1 млн рублей за травму ребенка.