В причинах подтопления российских регионов разберутся спецорганы

Следователи разберутся в причинах, приведших к масштабному затоплению на территории нескольких российских регионов, в том числе Курганской области. Об этом заявил глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков в ходе рабочего визита в Курган, сообщает ТАСС.

«Следственные органы разберутся», — сказал руководитель ведомства.

Министр также добавил, что МЧС не занимается разбором и исследованием причин произошедшего.

«Есть специальные органы, которые в этом разберутся, но это будет немного позже», — подытожил Куренков.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее курганский губернатор призвал земляков не ругаться со спасателями.