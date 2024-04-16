Патрушев назвал теракт в «Крокусе» ярким примером «лютой ненависти» к России

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является ярким примером «бесчеловечности и лютой ненависти» к России, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС.

«Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в «Крокус Сити [Холле]», приведшего к массовым человеческим жертвам», — сказал он в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Жертвами трагедии стали 144 человека, еще более 500 пострадали. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

До этого Патрушев заявил о неадекватной реакции президента Украины Владимира Зеленского на теракт, в организации которого он обвинил российские власти. По словам секретаря СБ РФ, Украина давно укрывает у себя боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) и использует их в вооруженном конфликте.

Ранее Медведев призвал ликвидировать руководство Украины, если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокусе».