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Белгород частично остался без света

Мэрия Белгорода сообщила об аварийном отключении света на пяти улицах

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Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде наблюдается частичное отключение электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила городская мэрия.

«Речь идет о домах по улицам Белинского, Красноармейская, Магистральная, Гражданская, 8 Марта», — уточнили чиновники.

В мэрии заверили, что электроснабжение восстановят в ближайшее время. Что стало причиной отключения света — не уточняется.

16 апреля Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены. По данным ведомства, около 9:30 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом три дрона самолетного типа.

15 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Графовка Краснояружского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем.

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