На западе Москвы эвакуировали торговый центр

Торгово-развлекательный центр «Саларис» эвакуировали на западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

По предварительным данным, в здании мог произойти пожар. Посетителей и сотрудников ТРЦ попросили выйти на улицу.

«Саларис» расположен у стации метро «Саларьево» Сокольнической линии, на Киевском шоссе.

Официальных комментарий пока не поступало.

Накануне сообщалось, что в МГТУ им. Баумана провели эвакуацию Учебно-лабораторного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании.

В тот же день «Москвач. Новости Москвы» сообщил об эвакуации РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

Ранее подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.