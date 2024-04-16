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Пилот и его собака после крушения самолета в океане сами добрались до берега

В США пилот и его собака после крушения самолета в океане доплыли до берега сами

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В США в океанских водах произошло крушение самолета, в котором выжили и пилот, и его собака. Об этом сообщает KTLA.

По данным пожарной службы округа Лос-Анджелес, инцидент произошел 14 апреля, самолет упал недалеко от побережья Южной Калифорнии. Прибывшая на место авиаспасательная группа обнаружила, что пилот и собака, которая находилась с ним на борту, смогли самостоятельно доплыть до суши.

Неизвестно, что именно заставило пилота приземлиться на воду и каким самолетом он управлял. Пожарная служба и береговая охрана проводит операцию по подъему затонувшего летательного средства.

Ранее жительница штата Флорида засняла возгорание грузового самолета, который был вынужден совершить посадку вскоре после взлета из-за внештатной ситуации на борту.

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