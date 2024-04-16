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Врач объяснила, почему людям старше 60 лет опасно есть окрошку

Врач Соломатина: людям старше 60 лет опасно есть окрошку

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Shutterstock

Людям старше 60 лет может быть опасно есть окрошку, потому что она тяжело переваривается и может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что в редисе, который добавляют в блюдо, содержится большое количество органических кислот, раздражающих желудочно-кишечный тракт, а в колбасе — жир и соль. Если залить окрошку молочными продуктами, она будет тяжело перевариваться вместе с другими ингредиентами, добавила врач.

Для пожилых с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью может быть опасна окрошка на квасе, продолжила эксперт.

«Квасной напиток – это вообще газировка, сладкая водичка. Это совсем не полезно, повышает уровень глюкозы в крови. Но даже если речь про натуральный квас, не совсем молодой, он способен раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать боли у пожилых. Еще квас даже может спровоцировать повышение давления у возрастной категории граждан», — заключила Соломатина.

Диетолог Ольга Лушникова до этого рассказала «Газете.Ru», что правильно приготовленная окрошка, в составе которой входят свежие огурцы, зеленый лук, укроп, петрушка, редис, отварной картофель, сваренные вкрутую яйца, отварное мясо или птица и натуральный квас, может стать частью здорового и сбалансированного рациона.

Ранее стало известно, что более половины россиян выбирают окрошку на кефире.

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